Menino de 4 anos morre após ser baleado na região metropolitana do RJ

Em menos de 24 horas, três pessoas foram baleadas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Uma delas foi um menino de apenas 4 anos. O garoto não resistiu ao ataque de criminosos. O alvo era o tio dele, um policial militar aposentado. O PM se preparava para sair de carro com a família, quando os criminosos chegaram atirando. O policial reagiu e no tiroteio, um dos suspeitos foi atingido. Ferido, ele foi abandonado pelo grupo, que fugiu.



