Menino de 5 anos morto após ser atingido por bala perdida é enterrado no Rio de Janeiro

Foi enterrado neste sábado (2), no Rio de Janeiro, o corpo do menino de 5 anos que morreu depois de ser atingido por uma bala perdida. Familiares e amigos se reuniram no Cemitério Municipal de Japeri para se despedir de Carlos Eduardo Cabral de Moura. O menino foi baleado na última sexta (1º), enquanto fazia compras com a mãe em um mercado. A Polícia Civil investiga de onde partiu o tiro.