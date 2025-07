Menino de 9 anos pula de carro desgovernado em Minas Gerais

O menino de nove anos que pulou de um carro desgovernado em Minas Gerais descreveu ao Jornal da Record como escapou do acidente. O menino estava sozinho no carro do pai, que desceu a rua desgovernado. Tiago foi rápido e conseguiu sair do veículo pouco antes do impacto. O acidente aconteceu em frente à casa da avó em Santa Luzia, na grande Belo Horizonte.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!