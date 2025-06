Menores são apreendidos suspeitos de atirarem em motociclista durante tentativa de roubo em SP

Dois adolescentes foram apreendidos após atirar em um motociclista durante uma tentativa de assalto e roubar outra moto minutos depois, na zona sul de São Paulo. A primeira vítima, que tentou fugir, foi baleada e está internada com estado de saúde estável. O segundo roubo foi registrado por câmeras de segurança e ajudou a polícia a localizar os menores, que foram detidos a cerca de 3,5 km do local do crime. A arma usada não foi encontrada, mas o veículo foi recuperado. Segundo dados oficiais, o número de flagrantes de jovens infratores subiu mais de 27% nos primeiros quatro meses do ano no estado.



