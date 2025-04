Mentiras espalhadas na internet podem comprometer adesão à vacinação nas escolas

A vacinação nos colégios começou nesta semana em todo o país por uma parceria entre os ministérios da Saúde e da Educação. A meta é vacinar 90% dos estudantes de até 15 anos, cerca de 28 milhões de jovens. No entanto, o governo enfrenta problemas relacionados às notícias falsas que circulam na internet. O Ministério da Saúde alerta que é mentira que as crianças e adolescentes vão ser vacinados à força, sem o consentimento dos pais. E também que não é verdade que os pais que recusarem a vacinação vão ser presos ou perderão a guarda dos filhos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!