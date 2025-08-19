Mercado revê para baixo a expectativa de inflação para 2025 pela 12ª vez consecutiva

Pela 12ª consecutiva, o mercado reviu para baixo a expectativa de inflação para 2025. Segundo a economistas e agentes financeiros ouvidos pelo Banco Central, a inflação vai fechar o ano em 4,95%. É a primeira estimativa abaixo de 5%. Mas ainda assim, permanece acima do teto da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional, de 4,5%. As previsões para dólar, taxa básica de juros e crescimento da economia permaneceram no mesmo patamar da semana passada. Os dados são do Boletim Focus.



