Mercosul e União Europeia se aproximam de acordo de livre comércio negociado há 25 anos

O Mercosul e a União Europeia estão em fase avançada para concluir um acordo de livre comércio após 25 anos de negociações. O governo do Uruguai anunciou que a confirmação oficial ocorrerá amanhã (6), na cúpula do Mercosul em Montevidéu. Todos os países manifestaram apoio ao texto acordado com a União Europeia. A eliminação gradual das tarifas comerciais é uma prioridade.