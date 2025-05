Messi e Suárez anunciam parceria para administrar clube de futebol no Uruguai

Os craques Lionel Messi e Luis Suárez anunciaram uma nova parceria. Eles vão administrar juntos um clube de futebol, no Uruguai. A sociedade foi revelada, hoje, nas redes sociais. O Deportivo LSM vai disputar a quarta divisão uruguaia. Fundado há três anos por Suárez, a sede do time fica em Ciudad de La Costa, segunda cidade mais populosa do Uruguai. Messi disse estar contente pela oportunidade e espera contribuir com o projeto.



