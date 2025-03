Ministério da Gestão e Inovação divulga com atraso o resultado do Concurso Nacional Unificado

O Ministério da Gestão e Inovação divulgou, com dez horas de atraso, o resultado do Concurso Nacional Unificado. Segundo o ministério, a banca responsável pelas provas precisou de mais tempo para processar as listas por causa dos candidatos que garantiram classificação na Justiça, o que afetou a posição dos outros candidatos. O site do ministério dá acesso ao resultado.



