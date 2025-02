Ministério da Justiça e Febraban lançam aliança de prevenção e combate a crimes cibernéticos

O Ministério da Justiça e a Federação Brasileira de Bancos, a Febraban, lançaram, nesta terça (18), uma aliança nacional de prevenção e combate a crimes cibernéticos. Equipes do governo e das instituições financeiras vão desenvolver propostas e estabelecer critérios para verificação da identidade na abertura de contas e compartilhamento de dados dos clientes. Em 2024, os bancos brasileiros investiram cerca de R$ 5 bilhões em sistemas de segurança para combater as fraudes virtuais.



