O Ministério da Saúde divulgou um alerta sobre o aumento do número de mortes por afogamento no país. O levantamento compara dados dos últimos dez anos. Em todo o país, o Corpo de Bombeiros pede atenção redobrada aos banhistas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!