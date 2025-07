Ministério da Saúde oficializa parceria com planos de saúde para diminuir fila de espera no SUS

O Ministério da Saúde oficializou nesta segunda-feira (28) uma parceria com planos de saúde para diminuir a fila de espera no SUS. Pacientes da rede pública vão poder fazer cirurgias, consultas e exames em hospitais particulares, sem pagar nada. A medida foi apresentada pelo Ministério da Saúde e pela Advocacia-Geral da União.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!