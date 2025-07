Ministério suspende atividades de fabricante de ração após morte de mais de 200 cavalos no Brasil

O Ministério da Agricultura e Pecuária suspendeu as atividades de uma fabricante de ração após a morte de mais de 200 cavalos em todo o país. Os animais apresentaram sintomas de intoxicação e alterações hepáticas após o consumo do produto. A comercialização e o uso da ração foram proibidos. A empresa recorreu da decisão, mas ainda não se manifestou publicamente.



