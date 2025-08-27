Logo R7.com
Ministro Alexandre de Moraes determina monitoramento por 24 horas do ex-presidente Jair Bolsonaro

A defesa de Bolsonaro nega qualquer intenção dele de deixar o país

JR na TV|Do R7

O Ministro Alexandre de Moraes determinou o monitoramento por 24 horas do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto. O pedido foi feito pelo procurador-geral Paulo Gonet ao ministro Alexandre de Moraes, relator no Supremo Tribunal Federal da ação sobre a suposta tentativa de golpe de estado. A PGR sugere que equipes da PF fiquem de prontidão em tempo integral para acompanhar o cumprimento de medidas cautelares, dentro da ação sobre tentativa de golpe de estado. O reforço foi solicitado pelo deputado Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, que citou ainda risco de fuga do ex-presidente às vésperas do início do julgamento no STF, que começa no próximo dia 2. A defesa de Bolsonaro nega qualquer intenção dele de deixar o país.

