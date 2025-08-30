Ministro Alexandre de Moraes determina revista de veículos que deixarem a casa de Bolsonaro

Mais de 3 mil pessoas se inscreveram para acompanhar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, que começa na próxima terça-feira (02). Neste sábado (30), o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a revista de todos os veículos que deixarem a casa de Bolsonaro. As vistorias serão feitas em todos os carros de visitantes do ex-presidente, que segue em prisão domiciliar.

Os encontros com Bolsonaro devem ser registrados e a área externa da casa será monitorada de forma presencial. Segundo Moraes, "a efetividade do monitoramento integral do réu exige a adoção de novas medidas, que conciliem a privacidade dos outros residentes com a garantia da lei penal, impedindo qualquer possibilidade de fuga". A Polícia Federal havia sugerido a presença de agentes dentro da casa de Bolsonaro, mas o procurador-geral da república, Paulo Gonet, foi contra a medida, apesar de defender o reforço do monitoramento no entorno do imóvel. A decisão de aumentar o monitoramento ao ex-presidente acontece a poucos dias do início do julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal.

Mais de 3.300 mil pessoas se inscreveram para assistir às audiências, mas apenas 150 poderão entrar a cada sessão, no plenário. Além de Bolsonaro, outros sete integrantes do Núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado também serão julgados. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, prepara um esquema especial, com reforço no policiamento, revistas de suspeitos e o uso de drones na Praça dos Três Poderes.

