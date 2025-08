Ministro Alexandre de Moraes diz que vai ignorar sanções impostas pelos EUA

No STF, a sessão da volta do recesso do judiciário vira ato em defesa de Alexandre de Moraes e da soberania do judiciário brasileiro. O ministro disse que vai ignorar as sanções impostas pelos Estados Unidos. As declarações de Alexandre de Moraes foram feitas na cerimônia de abertura do semestre do judiciário. O ministro destacou que as investigações da suposta tentativa de golpe de Estado vão seguir da mesma forma.



