Ministro Alexandre de Moraes reforça proibição para Jair Bolsonaro usar as redes sociais

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal proibiu o ex-presidente Jair Bolsonaro de usar as redes sociais de outras pessoas. Parlamentares do Partido Liberal fizeram nesta segunda-feira (21) no Congresso Nacional um ato em defesa de Bolsonaro. A Polícia Federal informou hoje que o pen drive apreendido durante a operação na casa de Bolsonaro não tinha informações relevantes para a investigação. Em nova decisão, Moraes afirmou que a proibição ao uso de redes sociais imposta contra Bolsonaro também inclui as transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas nas redes sociais de terceiros, não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida, sob pena de imediata revogação e decretação da prisão.



