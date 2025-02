Ministro brasileiro é eleito presidente do conselho da Aliança Global Contra Fome e a Pobreza

Nesta terça (11), o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social do Brasil, Wellington Dias, foi eleito presidente do conselho da Aliança Global contra Fome e a Pobreza. A cerimônia foi em Roma, na Itália. Participaram representantes dos países que fazem parte da aliança e integrantes de outras organizações de apoio. A iniciativa foi proposta pelo governo brasileiro durante o encontro do G20 no Rio de Janeiro em novembro de 2024.