Ministro Nunes Marques pede vista, e julgamento de Carla Zambelli é suspenso por até 90 dias

Dois pedidos de vista para analisar o processo interromperam os julgamentos no Supremo Tribunal Federal da deputada federal Carla Zambelli e da mulher que escreveu com batom na estátua da Justiça no dia da invasão dos prédios na praça dos Três Poderes. Agora, os ministros que pediram mais tempo têm até 90 dias para devolver os processos à pauta. Se o ministro não liberar a ação dentro prazo, ela é incluída em pauta automaticamente.



