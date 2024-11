Ministros do STF se reúnem com Lula no Palácio da Alvorada após explosões em Brasília

O Jornal da Record acompanha as investigações sobre as explosões que ocorreram na Praça dos Três Poderes, diante do Supremo Tribunal Federal. O local está isolado. Ministros do STF já estão com o presidente Lula no Palácio da Alvorada, como Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes, e o presidente Roberto Barroso declarou que amanhã (14) haverá sessão no Supremo. Barroso também reafirmou que a Justiça brasileira segue 'firme e serena'.