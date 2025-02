Minuto JR: Acidente com três caminhões interdita Via Dutra em Jacareí, no interior de SP

Um acidente com três caminhões interditou a via Dutra em Jacareí, no interior de São Paulo. Duas pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. O helicóptero águia da Polícia Militar foi acionado para o resgate. O congestionamento chegou a passar de 4 quilômetros.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!