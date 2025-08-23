Minuto JR: Brasil nega pedido da ONU para custear hospedagem de países que vão vir para a COP30

O Brasil negou um pedido da ONU para custear parte da hospedagem dos países que vão vir para a COP30, em Belém. De acordo com a Casa Civil, o governo já tem gastos significativos para realizar o evento - e não teria como arcar com o subsídio. 47 países já confirmaram presença para a conferência do clima, que vai acontecer em novembro.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!