Minuto JR: Brasil nega pedido da ONU para custear hospedagem de países que vão vir para a COP30

De acordo com a Casa Civil, o governo já tem gastos significativos para realizar o evento

JR na TV|Do R7

O Brasil negou um pedido da ONU para custear parte da hospedagem dos países que vão vir para a COP30, em Belém. De acordo com a Casa Civil, o governo já tem gastos significativos para realizar o evento - e não teria como arcar com o subsídio. 47 países já confirmaram presença para a conferência do clima, que vai acontecer em novembro.

