Minuto JR: Carro cai da ponte ao ser atingido por caminhão na BA

Um grave acidente deixou pelo menos quatro feridos, um em estado grave, em Cândido Sales, no sudoeste baiano. A conta de luz vai continuar mais cara. A agência nacional de energia elétrica decidiu manter a bandeira vermelha patamar um, em julho. Um novo trecho da BR-381, em São Gonçalo do Rio Abaixo, foi inaugurado em Minas Gerais. O presidente Lula vetou a exigência de exame toxicológico para a obtenção da carteira nacional de habilitação, na categoria a, para motos, e categoria b, para carros.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!