Minuto JR: Carro fica sem combustível em rodovia e é atingido em cheio por caminhão no RJ

Um carro que ficou atravessado em uma rodovia por falta de combustível foi atingido em cheio por um caminhão, que não conseguiu frear. O veículo ainda acertou um ônibus escolar, que estava vazio. O motorista do carro foi socorrido com ferimentos leves. O governo federal transferiu a gestão do anel rodoviário de Belo Horizonte (MG) para a prefeitura da capital mineira. O cantor e compositor Chico Buarque, de 80 anos, passou hoje (3) por uma cirurgia na cabeça, em um hospital particular no Rio de Janeiro.

