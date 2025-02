Uma câmera instalada em uma carreta flagrou o momento em que o veículo se choca com um carro, que invadiu a pista contrária, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Logo em seguida, perde o controle e bate de frente em outro carro. Quatro pessoas morreram. Entre elas, um bebê de 1 ano e 2 meses.