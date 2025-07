Minuto JR: Carro invade supermercado em Foz do Iguaçu (PR)

Um grupo de oito baleias-jubarte foi filmado, na manhã desta quarta-feira (16), entre a orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e ilhas próximas ao Monumento Natural das Ilhas Cagarras, na Zona Sul. O grupo foi filmado pelo cinegrafista João Ricardo Januzzi. Além disso, em Mato Grosso do Sul, no lado paraguaio da fronteira com o Brasil, a secretaria nacional antidrogas desarticulou uma produção industrial de maconha, em uma área de mata, que funcionava 24 horas por dia. Confira essas e outras notícias do dia.



