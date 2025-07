Minuto JR: Concurso público oferece quase 3,7 mil vagas; salários podem passar de R$ 17 mil

O Ministério da Gestão e Inovação anunciou hoje (30) a segunda edição do Concurso Nacional Unificado. Serão ofertadas quase 3.700 vagas com salários que podem passar de R$ 17 mil. As inscrições começam na quarta-feira (2) e vão até 20 de julho. As provas serão no dia cinco de outubro. Voos de balão devem ser retomados amanhã (1º) em Praia Grande, Santa Cataria, dez dias depois do acidente que deixou 8 mortos. O bicheiro Marcelo Cupim, foi preso suspeito de envolvimento na morte do contraventor Haylton Escafura, filho de um dos maiores bicheiros do Rio, Piruinha, que morreu no começo do ano.



