Minuto JR: Galpão usado para clonar veículos é descoberto na zona oeste do RJ

Um galpão usado para clonar veículos, incluindo viaturas da Polícia Civil, foi descoberto na zona oeste do Rio de Janeiro. No local também havia uma sala com isolamento acústico usada para a prática de torturas. O espaço seria mantido por uma facção criminosa. Ninguém foi preso. Uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro e evasão de divisas, com o uso de criptomoedas, foi alvo de uma operação da Polícia Federal em São Paulo. O esquema envolvia empresas de fachada com movimentações ilegais que ultrapassaram os R$ 50 bilhões. Cinco suspeitos foram presos. Uma mulher foragida foi presa dentro de uma unidade de saúde em São Paulo. Condenada por tráfico de drogas, ela foi identificada por câmeras segurança integradas ao sistema Smart Sampa, que desde novembro do ano passado já ajudou a prender mais de mil e setecentos (1.776) foragidos da justiça na capital paulista.



