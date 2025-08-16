Minuto JR: Incêndios florestais devastam área mais de 148 mil hectares na Espanha

Na Espanha, incêndios florestais consumiram uma área de mais de 148 mil hectares. Estradas foram bloqueadas para evitar que os motoristas se aproximem das regiões afetadas. H/je, dois aviões da França chegaram para reforçar o combate às chamas. Mais de 129 pessoas morreram em 24 horas após chuvas repentinas atingirem o Paquistão. Houve inundações e deslizamentos de terra. Socorristas buscam por sobreviventes. Em uma missão de resgate, um helicóptero caiu e os cinco tripulantes morreram. O governo da Argentina atualizou para 100 o número de mortes causadas por fentanil contaminado em hospitais, desde maio. O/presidente Javier Milei acusou pessoas aliadas à oposição de encobrir um laboratório local ligado à produção do medicamento infectado por bactérias. Familiares das vítimas pedem justiça.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!