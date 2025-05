Minuto JR: INSS pagará auxílio a mães que tiveram filhos com microcefalia provocada pelo zika vírus

O INSS vai pagar um auxílio a mães que tiveram filhos com microcefalia por causa do Zika vírus. A Polícia Federal investiga um esquema de compra de votos para a eleição de vereadores de 2024, em duas cidades da região dos lagos do Rio de Janeiro. Um caminhão carregado de soja teve uma pane no sistema de freios em uma área de Serra, em Morretes, no Paraná e bateu na traseira de um caminhão-tanque, que despejou etanol na pista.



