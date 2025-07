Minuto JR: Justiça mantém prisão preventiva do rapper Oruam

A Justiça manteve a prisão preventiva do rapper Oruam. Ele foi transferido ao Complexo Penitenciário de Bangu. Mauro Davi Nepomuceno se apresentou à polícia na última terça-feira (23), depois de ter sido acusado de atacar policiais civis. A confusão aconteceu durante buscas por um adolescente ligado ao tráfico de drogas que estava na casa do cantor. Também no Rio, o Bioparque confirmou que nove galinhas d'angola morreram por causa da gripe aviária. 15 pessoas que tiveram contato com os animais estão sendo monitoradas. Confira essas e outras notícias no Minuto JR desta quarta-feira (23).



