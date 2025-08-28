Minuto JR: lancha que naufragou em Itanhaém (SP) é encontrada pela Marinha

A lancha que naufragou em Itanhaém, litoral paulista, foi encontrada nesta quarta-feira (27) pela Marinha. Dois corpos também foram localizados. Um deles é de Maria Aparecida Dias, mãe do piloto da embarcação, o outro corpo ainda não foi identificado. A Polícia Civil indiciou por homicídio culposo, o dono e um funcionário da padaria onde uma família comprou uma torta contaminada com a bactéria que provoca botulismo. O caso aconteceu em abril, em Belo Horizonte. Três pessoas foram intoxicadas, uma delas morreu.