Minuto JR: lancha que naufragou em Itanhaém (SP) é encontrada pela Marinha
Dois corpos também foram localizados
A lancha que naufragou em Itanhaém, litoral paulista, foi encontrada nesta quarta-feira (27) pela Marinha. Dois corpos também foram localizados. Um deles é de Maria Aparecida Dias, mãe do piloto da embarcação, o outro corpo ainda não foi identificado. A Polícia Civil indiciou por homicídio culposo, o dono e um funcionário da padaria onde uma família comprou uma torta contaminada com a bactéria que provoca botulismo. O caso aconteceu em abril, em Belo Horizonte. Três pessoas foram intoxicadas, uma delas morreu.
Um caminhão atingiu o estádio do Vasco, no Rio de Janeiro. De acordo com o motorista, o veículo perdeu o freio e bateu no muro. Três pessoas tiveram ferimentos leves.
Uma câmera de segurança flagrou a queda de quatro motociclistas em Osasco, grande São Paulo. A suspeita é que havia óleo na pista. Os acidentes aconteceram em um intervalo de 40 minutos.
