Minuto JR: pesquisadores registram presença de onça-pintada em matas do RJ

Após 50 anos, pesquisadores registraram um onça-pintada nas matas do Rio de Janeiro. A espécie desapareceu da região devido ao avanço urbano. O animal é considerado o maior predador das Américas e um dos maiores felinos do mundo. A Polícia Federal destruiu 16 dragas usadas em garimpos ilegais no município de Jutaí - a 750 quilômetros de Manaus.



