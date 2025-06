Minuto JR: Polícia prende 16 suspeitos de tráfico internacional de animais silvestres

Dezesseis suspeitos foram presos no Paraná e em outros três estados durante uma operação contra o tráfico internacional de animais silvestres. A polícia do Rio fez, hoje (17), uma perícia na praça onde uma bomba explodiu perto de várias crianças, no último domingo. A suspeita é que o artefato tenha sido lançado por um drone de traficantes de uma comunidade rival. Também no Rio, 33 pessoas ficaram feridas após um ônibus tombar e cair dentro de um canal.



