Minuto JR: Polícia prende integrantes de organizada do Palmeiras por emboscada contra cruzeirenses

A Polícia Civil prendeu seis integrantes de uma torcida organizada do Palmeiras. Eles são suspeitos de participar de uma emboscada contra torcedores do Cruzeiro, em outubro do ano passado. Foram cumpridos mandados de prisão temporária e preventiva. Quatro suspeitos estão foragidos.



