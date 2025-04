Minuto JR: Polícia prende três suspeitos de participar de assassinato de advogado em 2024

No Rio de Janeiro, a polícia prendeu três suspeitos de participar da execução de um advogado no ano passado. Entre os presos, estão dois policiais militares, que seriam os atiradores. Rodrigo Marinho Crespo foi assassinado quando saía do escritório, no centro da cidade. E ainda: um funcionário de uma empresa de abastecimento de gás hospitalar morreu na explosão de um cilindro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!