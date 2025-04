Minuto JR: Policiais do Congresso lançam bombas de gás para dispersar protesto de indígenas

Policiais do Congresso Nacional lançaram bombas de gás contra indígenas que tentavam invadir a sede do Poder Legislativo, no início da noite. Os manifestantes participavam de uma mobilização em frente ao ministério da saúde quando parte deles foi em direção ao congresso. E ainda: suspeitos de agiotagem extorquiam e torturavam os clientes devedores, no Rio Grande do Sul.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!