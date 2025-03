Minuto JR: Protesto contra a privatização de três linhas da CPTM termina em confronto, em SP

Um protesto contra a privatização de três linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos terminou em confronto, no centro de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, agentes usaram bombas de gás e balas de borracha após manifestantes tentarem invadir um prédio público. Três pessoas foram detidas. E ainda: um motorista teve o carro atingido por mais de 40 tiros na zona oeste do Rio de Janeiro.



