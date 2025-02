Moradora e filha morrem soterradas em desabamento de casa após chuvas em Recife (PE)

Subiu para sete o número de mortes causadas pelos temporais no Recife (PE). Nesta quinta (6), uma moradora e a filha morreram soterradas depois que a casa delas desabou. O imóvel caiu ao ser atingido por uma barreira que deslizou. Mesmo com a diminuição das chuvas e a maré mais baixa, muitas ruas do Recife ainda ficaram totalmente alagadas.