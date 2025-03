Moradores da Faixa de Gaza se unem em manifestação contra o Hamas

Moradores da Faixa de Gaza fizeram uma manifestação contra o grupo terrorista Hamas, que controla o território palestino. Segundo a imprensa israelense, o protesto se espalhou por outras regiões. Em Jabalia, manifestantes pediam o fim da guerra e do Hamas. O protesto é considerado o maior desde que o Hamas invadiu Israel no dia 7 de outubro de 2023. Em meio à pressão militar israelense, palestinos também foram vistos deixando o norte da Faixa de Gaza.



