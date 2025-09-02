Moradores de cidade no interior do SE são usados como 'laranjas' para empresas de fachada de facção

Uma cidade no interior de Sergipe está no meio de uma das maiores investigações sobre o crime organizado do país. Cinco moradores de Santo Amaro das Brotas foram usados como laranjas para empresas de fachada de uma facção criminosa.

A cidade fica a 37 km da capital Aracaju e tem apenas 11 mil habitantes. Moradores foram mencionados na denúncia sobre a movimentação de R$ 50 bilhões feita pelo PCC a partir de fraudes no setor de combustível.

Uma das mulheres é considerada peça-chave, atuando principalmente como laranja para dificultar a identificação dos verdadeiros donos e lavar dinheiro, segundo a investigação. Moradores relataram ao jornalismo da RECORD que o patrimônio dos investigados parece ter crescido nos últimos anos.

