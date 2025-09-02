Logo R7.com
Moradores de cidade no interior do SE são usados como 'laranjas' para empresas de fachada de facção

As fraudes incluem adulteração de combustíveis, atingindo o setor nacionalmente

JR na TV|Do R7

Uma cidade no interior de Sergipe está no meio de uma das maiores investigações sobre o crime organizado do país. Cinco moradores de Santo Amaro das Brotas foram usados como laranjas para empresas de fachada de uma facção criminosa. 

A cidade fica a 37 km da capital Aracaju e tem apenas 11 mil habitantes. Moradores foram mencionados na denúncia sobre a movimentação de R$ 50 bilhões feita pelo PCC a partir de fraudes no setor de combustível. 

Uma das mulheres é considerada peça-chave, atuando principalmente como laranja para dificultar a identificação dos verdadeiros donos e lavar dinheiro, segundo a investigação. Moradores relataram ao jornalismo da RECORD que o patrimônio dos investigados parece ter crescido nos últimos anos.  



