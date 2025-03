Moradores de Istambul protestam contra prisão do prefeito da cidade, acusado de abuso de autoridade

Crescem os protestos em Istambul contra a prisão do prefeito da cidade, Ekrem İmamoğlu, principal nome da oposição ao presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan. İmamoğlu, que planejava lançar sua candidatura à presidência pelo Partido Popular Republicano no próximo domingo (23), foi detido sob acusações de corrupção e apoio a grupos terroristas, que ele nega. Além dele, outras 80 pessoas foram presas e estão sendo interrogadas. Organizações internacionais de direitos humanos classificaram a detenção como abusiva e exigem a libertação imediata do prefeito, enquanto manifestantes lotam as ruas de Istambul em apoio a İmamoğlu.



