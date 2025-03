Moradores de SP reclamam da bagunça e sujeira deixada pelos blocos de Carnaval

Os blocos de Carnaval, que todos os anos ganham as ruas de São Paulo, preocupam os moradores que estão cansados da bagunça e da sujeira que eles deixam para trás. Nem a multa de R$ 500 impede os flagrantes de foliões urinando nos portões e grades das residências. Assim que o bloquinho termina, o rastro de sujeira se espalha pelas ruas. Pelo centro da capital paulista, as equipes de limpeza urbana precisam agir rápido para retirar tudo o que foi jogado no chão. No fim de semana, segundo a Prefeitura, foram retiradas mais de 29 toneladas de materiais recicláveis das vias e 116 toneladas de lixo seguiram para o aterro sanitário. Dessa forma, as ruas ficam limpas, mas só até o próximo bloquinho passar.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!