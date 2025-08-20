Logo R7.com
Moraes afirma que bancos brasileiros podem ser punidos se aplicarem sanções impostas pelos EUA

Declaração veio depois que o colega de STF, Flávio Dino, determinou que esse tipo de decisão precisa ser validada pela justiça brasileira

JR na TV|Do R7

O ministro Alexandre de Moraes afirmou que os bancos brasileiros podem ser punidos se aplicarem no país, as sanções impostas pelos Estados Unidos. A declaração veio depois que o colega de STF, Flávio Dino, determinou que esse tipo de decisão precisa ser validada pela justiça brasileira. A declaração de Moraes foi publicada pela agência Reuters. Nesta quarta-feira (20), em um evento do Tribunal Superior do Trabalho, Dino afirmou que o Brasil enfrenta um "deserto institucional" e negou que tenha gerado prejuízo aos bancos.

