Moraes autoriza prisão domiciliar de Chiquinho Brazão, acusado de ordenar a morte de Marielle Franco

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que o deputado federal Chiquinho Brazão cumpra prisão domiciliar. O parlamentar tem problemas no coração diabetes e insuficiência renal. Brasão vai usar tornozeleira eletrônica. Ele está preso há mais de um ano, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.