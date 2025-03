Moraes define prazo para manifestação da PGR sobre defesas de denunciados por suposto golpe

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, enviou neste sábado (8) à Procuradoria Geral da República as defesas dos 34 denunciados por supostos atos contra os três poderes. Entre eles, Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Defesa, Braga Netto, que se defenderam das acusações. Bolsonaro argumentou que a denúncia não deve se basear em "presunções sem fundamento". Já Braga Netto alegou que a denúncia é "ilógica e fantasiosa". O procurador-geral Paulo Gonet tem cinco dias para se manifestar, e o ministro Moraes decidirá se o caso será levado a julgamento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!