Moraes determina a inclusão do nome de Carla Zambelli na lista de procurados da Interpol

O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão da deputada federal Carla Zambelli e a inclusão do nome da parlamentar na lista de procurados da Interpol. A deputada deixou o Brasil e está nos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acatou o pedido da Procuradora-Geral da República e determinou a prisão preventiva da deputada, com o imediato bloqueio dos passaportes, dos salários e de outras verbas, como a de gabinete, que são pagos pela câmara. Além disso, Carla Zambelli vai ser multada em R$ 50 mil a cada postagem nas redes sociais próprias ou de terceiros que reforcem as condutas criminosas.



