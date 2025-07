Moraes esclarece que aumento do IOF não pode ser cobrado entre 26 de junho e 16 de julho

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, esclareceu nesta sexta-feira (18) que o aumento do IOF não pode ser cobrado entre os dias 26 de junho e 16 de julho, período em que o decreto presidencial estava suspenso. A receita federal já havia antecipado que não faria a cobrança retroativa. Na última quarta-feira (16), Moraes manteve quase todo o decreto do presidente Lula que aumentou o imposto sobre operações financeiras. E vetou apenas a cobrança do chamado risco-sacado, operação feita por empresas para o recebimento antecipado de pagamentos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!