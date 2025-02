Moraes nega pedido de Jair Bolsonaro e mantém prazo de 15 dias para apresentação da defesa

O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido de Jair Bolsonaro para ter 83 dias para apresentar defesa sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Em evento do PL, o ex-presidente ironizou as acusações contra ele e disse que não se importa com uma eventual prisão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!