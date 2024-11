Morre aos 66 anos Maguila, o maior boxeador peso-pesado do Brasil

Morreu, aos 66 anos, José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, maior boxeador peso-pesado do Brasil. Maguila lutou até o fim da vida contra a chamada demência do pugilista, uma doença degenerativa provocada por lesões repetidas na cabeça. Desde 2017, ele estava internado numa clínica em Itu, no interior paulista. Mês passado, ele foi transferido ao Hospital das Clínicas, na capital paulista, por causa de um nódulo no pulmão. Maguila teve uma carreira com números impressionantes: 85 lutas, 77 vitórias, 61 por nocaute, um empate e sete derrotas.